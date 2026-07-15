Polícia Militar apreende fuzil e drogas em operação no Complexo do Salgueiro

Na operação, os policiais foram atacados por criminosos e reagiram - Foto: Divulgação/ PMERJ

Na operação, os policiais foram atacados por criminosos e reagiram - Foto: Divulgação/ PMERJ

Durante a manhã desta quarta-feira (15), equipes do 1° BPM (São Gonçalo) apreenderam um fuzil e entorpecentes a serem contabilizados em uma ação na comunidade do Salgueiro. Na operação, os policiais foram atacados por criminosos e reagiram.

Leia também:

Dupla é presa por aplicar golpe do falso advogado e causar prejuízo de R$ 65 mil a vítima

Confronto com a PM termina com três mortos e apreensão de dois fuzis em Itaboraí

Dois suspeitos foram feridos e encaminhados para o Hospital Alberto Torres. Não há informação sobre o estado de saúde deles. A ocorrência segue em andamento.