Polícia Militar apreende fuzil e drogas em operação no Complexo do Salgueiro
A ocorrência segue em andamento
min de leitura | Redação 15 de julho de 2026 - 14:38
Durante a manhã desta quarta-feira (15), equipes do 1° BPM (São Gonçalo) apreenderam um fuzil e entorpecentes a serem contabilizados em uma ação na comunidade do Salgueiro. Na operação, os policiais foram atacados por criminosos e reagiram.
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Dois suspeitos foram feridos e encaminhados para o Hospital Alberto Torres. Não há informação sobre o estado de saúde deles. A ocorrência segue em andamento.