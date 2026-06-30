Light recupera 600 metros de cabos após tentativa de furto na Barra da Tijuca

Equipes da Light foram acionadas e estiveram no local para recolher os cabos, que foram encaminhados para apresentação na delegacia - Foto: Divulgação

Equipes da Light foram acionadas e estiveram no local para recolher os cabos, que foram encaminhados para apresentação na delegacia - Foto: Divulgação

A Light registrou, na manhã deste sábado (27/06), uma tentativa de furto de cabos elétricos na Barra da Tijuca. A ação criminosa foi flagrada por uma guarnição da Polícia Militar, que identificou suspeitos utilizando um caminhão não identificado para retirar o material.

Ao perceberem a aproximação dos policiais, os criminosos fugiram, abandonando cerca de 600 metros de cabos no local. Durante varredura realizada em uma área de mata próxima, também foram encontradas duas serras de grande porte, utilizadas para o corte do material.

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Equipes da Light foram acionadas e estiveram no local para recolher os cabos, que foram encaminhados para apresentação na delegacia. A ocorrência contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal e foi conduzida à 16ª DP.

A companhia informa que os cabos estavam desenergizados porque faziam parte de uma obra de recomposição de trecho afetado por furto anterior. Mesmo sem impacto no fornecimento de energia, ações como essa colocam em risco a segurança da população, danificam estruturas do sistema elétrico e podem comprometer a qualidade do serviço prestado aos clientes.

Somente entre janeiro e junho de 2026, foram registradas 563 ocorrências de furtos de cabos na área de concessão da Light, totalizando mais de 54 quilômetros de cabos furtados e prejuízo estimado em aproximadamente R$ 6,7 milhões. Entre 2023 e 2025, a companhia identificou 1.571 ocorrências desse tipo, que resultaram no furto de aproximadamente 435 quilômetros de cabos, prejuízo estimado em R$ 45 milhões e impactos no fornecimento de energia para cerca de 255 mil clientes.

O furto de cabos e o vandalismo em instalações elétricas são crimes que comprometem diretamente a segurança da população, a confiabilidade do sistema elétrico e a operação de serviços essenciais. Para combater essas ações, a Light mantém parceria com o Disque-Denúncia e reforça a importância da colaboração da população. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177.