Dois homens são encontrados mortos a tiros no Barro Vermelho, em São Gonçalo

Dois homens foram encontrados mortos na tarde desta quinta-feira (18) na Travessa Marquês, no bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo. As vítimas apresentavam marcas de disparos de arma de fogo.

De acordo com informações registradas pela Polícia Civil, agentes da Polícia Militar foram acionados por volta das 15h30 para verificar uma ocorrência de encontro de cadáveres na localidade. Ao chegarem ao endereço, os policiais encontraram os cadáveres.

Segundo informações, uma das vítimas aparentava ter cerca de 25 anos e era descrita como de pele branca. A outra aparentava ter aproximadamente 24 anos e foi descrita como parda. Ambos foram mortos à tiros no local.

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Equipes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí foram ao local e realizaram a perícia criminal.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, de onde serão liberados para o sepultamento nesta sexta-feira.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos, prisões ou motivações relacionadas ao caso.