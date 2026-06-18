Duas mulheres são presas por vender figurinhas falsificadas da Copa

Duas mulheres foram presas em flagrante, suspeitas de fabricar e vender figurinhas falsificadas da Copa do Mundo de 2026, dentro de um condomínio de Paciência, na Zona Oeste do Rio, nesta quarta-feira (17). A operação foi realizada por policiais da 35ª DP (Campo Grande), que estavam investigando denúncias de venda ilegal das figurinhas.

A Polícia Civil informou que as investigações tiveram início depois que informações de inteligência indicaram que figurinhas parecidas com as oficiais do campeonato estavam sendo comercializadas na região. Ao longo da ação, os agentes encontraram movimentações compatíveis com o esquema e começaram a vigiar o local.

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Durante as investigações, uma mulher que havia comprado as figurinhas foi abordada pelos policiais portando pacotes dos produtos falsificados. De acordo com a mulher, ela teria comprado os itens no endereço investigado, o que teria ajudado a confirmar as suspeitas dos agentes.

Com as informações apuradas, os agentes conseguiram localizar uma das suspeitas. Em seu depoimento, a mulher confessou que produzia os envelopes e as figurinhas por meio de impressoras próprias e arquivos da internet. Além disso, as investigações indicaram que os pacotes eram comercializados por R$ 15 e continham figurinhas selecionadas pelos clientes.

Na casa da suspeita, os agentes apreenderam várias figurinhas e embalagens que pareciam com os produtos originais. Ainda de acordo com as investigações, uma segunda mulher também estaria participando do delito e morava no mesmo condomínio. Ela era responsável por cortar as figurinhas e preparar os materiais antes da comercialização.

Ambas as mulheres foram encaminhadas à delegacia e presas pelos crimes de estelionato e falsificação. As investigações continuam sendo realizadas para identificar a origem dos arquivos usados para a produção das figurinhas e confirmar se houve participação de mais pessoas.