Ação integrada resulta na prisão de suspeito no Engenho do Mato, em Niterói

Uma ação integrada entre o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) da Prefeitura de Niterói, o programa Segurança Presente, a 81ª Delegacia de Polícia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a NitTrans resultou na prisão de um homem acusado de ameaçar um motociclista de aplicativo. O suspeito também é investigado por envolvimento em atividades ligadas ao tráfico de drogas no bairro Engenho do Mato, em Niterói. A operação faz parte das medidas que vêm sendo adotadas para reforçar a segurança na região, a partir de informações repassadas por meio do convênio entre o GGIM e o Disque-Denúncia.

A ocorrência teve início após informações repassadas às equipes de segurança indicando que um motociclista havia sido ameaçado durante uma corrida na região. Segundo relato da vítima, um homem que conduzia um veículo Fiat Palio branco abordou o trabalhador e afirmou que motociclistas de aplicativo estariam proibidos de circular pelo bairro, determinando que ele deixasse de atuar naquela localidade.

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Imediatamente, as forças de segurança foram acionadas. Com base nas características informadas, equipes do Segurança Presente iniciaram diligências e localizaram o veículo suspeito durante patrulhamento no Engenho do Mato.

O GGIM acionou o Grupo de Identificação Veicular da Polícia Rodoviária Federal (GIV/PRF) para a realização de inspeção veicular do carro. Após a constatação de irregularidades administrativas, a NitTrans foi acionada para autuar e emover o automóvel ao pátio municipal.

O condutor foi encaminhado à 81ª DP para averiguação, onde a vítima reconheceu imediatamente o suspeito como autor das ameaças.

Após análise dos elementos reunidos durante a ocorrência, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante pelos crimes de associação para o tráfico de drogas (Art. 35 da Lei nº 11.343/2006) e constrangimento ilegal (Art. 146 do Código Penal). O acusado permanece à disposição da Justiça.

“Essa ação demonstra a força da integração entre os órgãos de segurança e fiscalização que atuam em Niterói. A partir de informações recebidas por meio do convênio entre o GGIM e o Disque-Denúncia, conseguimos direcionar esforços para uma área que vinha demandando atenção especial. A participação da população é fundamental nesse processo. Cada denúncia responsável contribui para o planejamento das ações e para a construção de uma cidade mais segura para todos”, destaca Felipe Ordacgy, secretário do Gabinete de Gestão Integrada Municipal.

A operação integra um conjunto de ações que vêm sendo intensificadas pelas forças de segurança na região do Engenho do Mato, com base em informações recebidas por meio do convênio entre o GGIM e o Disque-Denúncia. O compartilhamento de informações entre a população e os órgãos de segurança tem permitido o direcionamento estratégico de fiscalizações, abordagens e monitoramentos em áreas consideradas sensíveis para a preservação da ordem pública.

O condutor foi encaminhado à 81ª DP para averiguação | Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

“O Segurança Presente atua diariamente próximo à população, realizando patrulhamento ostensivo e respondendo rapidamente às demandas que chegam às equipes. Neste caso, a pronta atuação dos policiais permitiu localizar o suspeito, preservar a segurança da vítima e encaminhar a ocorrência para os procedimentos legais cabíveis. Seguiremos intensificando nossa presença nas ruas para garantir mais tranquilidade aos moradores e trabalhadores da região”, afirma o major PM Thiago Martins, coordenador do Segurança Presente em Niterói.

Para Deoclécio Assis, delegado titular da 81ª Delegacia de Polícia, a integração entre as forças de segurança foi fundamental para o esclarecimento dos fatos e para a responsabilização do autor.

"O reconhecimento realizado pela vítima, aliado aos elementos reunidos durante a ocorrência, permitiu a adoção das medidas legais cabíveis. A Polícia Civil permanece atuando de forma firme no combate às organizações criminosas e em qualquer tentativa de intimidação que afete o direito de ir e vir e o exercício regular das atividades profissionais dos cidadãos. A Polícia Civil está sempre pronta para atuar em defesa de quem precisar”, disse.