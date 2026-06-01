Polícia Civil prende liderança histórica do Comando Vermelho em Campo Grande

Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) prenderam, nesta segunda-feira (01/06), um criminoso conhecido como “Verdão”, apontado como integrante da alta cúpula do Comando Vermelho e uma das mais antigas lideranças da facção ainda em atividade no estado do Rio de Janeiro. Ele foi localizado em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, o criminoso é ex-policial militar do estado de São Paulo e, após deixar a corporação, passou a integrar o crime organizado. Ao longo dos anos, “Verdão” se consolidou como um dos principais fornecedores de drogas da facção e exerceu influência em regiões estratégicas do Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio.

Ainda de acordo com os agentes, ele ganhou notoriedade em 2003, quando foi preso em uma operação policial é apontado como responsável pelo abastecimento de drogas para diversas áreas dominadas pelo Comando Vermelho. Após passar cerca de 15 anos no sistema prisional, voltou à liberdade em 2018 e retomou posição de destaque na estrutura da organização criminosa.

As investigações apontaram que o criminoso comandava as atividades da facção nas comunidades Porto do Rosa e Monte Verde, em São Gonçalo, sendo responsável pela coordenação do tráfico de drogas, controle territorial e gerenciamento de criminosos armados na região.

Durante as diligências, os policiais constataram que ele utilizava documento falso para dificultar sua identificação e evitar o cumprimento de ordens judiciais. Contra o homem, foram cumpridos três mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio e associação para o tráfico.