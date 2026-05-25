Defensoria diz que mulher foi presa por engano enquanto tentava visitar o filho no Complexo de Gericinó

Uma mulher, identificada como Paula Santanna de Oliveira, de 50 anos, acusada de ser foragida por tráfico de drogas, foi presa no dia de visitas no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, enquanto tentava entrar no Presídio Alfredo Tranjan para visitar o filho, no último sábado (23). A Defensoria Pública do Rio alega que a prisão foi ilegal e que não constava mandados de prisão em nome dela, pois a pena foi extinta em 20 de outubro de 2020.

De acordo com a Defensoria Pública do Rio, Paula cumpriu todas as condições impostas no livramento condicional e, por esse motivo, todos os mandados de prisão contra ela deveriam ser recolhidos.

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O órgão explicou que um dos mandados referentes ao processo que teve origem em 2011, continuou ativo incorretamente, resultando na prisão da mulher por um crime que a pena já foi cumprida.

A audiência de custódia aconteceu nesse domingo (24), e a Defensoria obteve o relaxamento da prisão. Entretanto, a revogação ainda não foi expedida em razão de um problema no sistema do Tribunal de Justiça, que estava fora do ar. A mulher permanece presa e o caso é acompanhado pela defensoria.