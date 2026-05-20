Disque Denúncia abre campanha para que foragidos da justiça acusados de tráfico no Rio sejam presos

'Raylander', segundo a polícia é ligado a roubos nas áreas da Tijuca e de Vila Isabel. E 'Mata Rindo' tem participação no tráfico de drogas no Complexo do Lins - Foto: Divulgação/Disque-Denúncia

'Raylander', segundo a polícia é ligado a roubos nas áreas da Tijuca e de Vila Isabel. E 'Mata Rindo' tem participação no tráfico de drogas no Complexo do Lins - Foto: Divulgação/Disque-Denúncia

O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quarta-feira (20), um cartaz para auxiliar nas investigações da Divisão de Buscas e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado Polícia Penal (SEPPEN RJ), a fim de obter informações que levem à localização e prisão de dois foragidos da justiça acusados de ligação com o tráfico de drogas em comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro. São eles: Raylander Machado dos Santos, vulgo Raylander do Andaraí”, de 34 anos, e Emanuel dos Santos Carvalho, o Mata Rindo, de 28, que saíram no benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL), referente ao Indulto dos Dias das Mães, e não cumpriram as normas de execuções penais de retornaram às suas respectivas unidades prisionais até o dia 14 deste mês.

Raylander, com várias passagens pelo sistema prisional, entre os anos de 2013 a 2018, segundo as investigações, chefiava uma quadrilha de roubos a veículos, comércios e pedestres, na área da Tijuca e de Vila Isabel, e no entorno do Morro do Andaraí. na zona norte do Rio. O grupo se especializou também em roubos violentos sob ameaça de morte e na modalidade conhecida como "saidinha de banco”.

Em março deste ano, a Justiça concedeu a saída temporária na modalidade de Visitação à Família, formulado pela Defesa do apenado, que cumpria pena em regime semiaberto, em uma pena total de 49 anos, faltando ainda a serem cumpridas, depois de sua fuga, mais 38 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto.

Mata Rindo, é apontado pelas autoridades como um criminoso de alta periculosidade que atuava no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele foi identificado como um executor frio, e recebeu esse apelido por matar integrantes de facções rivais e participar de ataques contra policiais militares. Foi preso em janeiro de 2019 durante uma operação da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) no Morro do Amor, uma das comunidades que compõem o Complexo do Lins. Embora sua base principal citada em registros policiais seja o Complexo do Lins, a região do Andaraí (próximo à Rua Barão de Mesquita) é também seu palco de ações criminosas e confrontos envolvendo facções que disputam territórios na Zona Norte.

Ele cumpria uma pena de 32 anos de reclusão, por Roubo, com Pena Cumprida Até Data Atual: 9 anos, faltando ainda a serem cumpridas mais de 23 anos em regime semiaberto.

Contra os dois criminosos, foram expedidos Mandados de Prisão, pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Roubo Majorado. As penas dois somadas, passam dos 60 anos de reclusão.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido