Irmãos são detidos com moto roubada após perseguição policial no Baldeador, em Niterói

O veículo havia sido roubado no mês passado na área do Fonseca - Foto: Divulgação

O veículo havia sido roubado no mês passado na área do Fonseca - Foto: Divulgação

Dois irmãos, um deles adolescente, foram detidos após uma perseguição policial terminar com a apreensão de uma arma e de uma motocicleta roubada, na noite deste sábado (16), no bairro Baldeador, em Niterói.

Segundo a Polícia Militar, agentes faziam patrulhamento pela região quando avistaram duas motos com quatro ocupantes descendo a Ladeira do Quebra, rota paralela ao trajeto da viatura. Durante a tentativa de abordagem, um dos suspeitos que estava em uma das motocicletas teria atirado contra os policiais, dando início a uma troca de tiros.

Os suspeitos conseguiram fugir para a Comunidade do Quebra e não foram localizados.

Já os ocupantes da segunda motocicleta perderam o controle do veículo durante a fuga e caíram na via. Eles foram abordados pelos policiais logo em seguida.

Com a dupla, os agentes apreenderam um revólver calibre 38 com cinco munições. A arma estava escondida no baú da motocicleta. Ainda de acordo com a PM, o veículo utilizado pelos suspeitos havia sido roubado no mês passado na área do Fonseca.

Os dois irmãos, moradores do Morro do Castro, sofreram ferimentos leves por causa da queda e foram levados para o Hospital Estadual Azevedo Lima, onde receberam atendimento médico.

Após alta hospitalar, eles foram encaminhados para a 78ª DP (Fonseca), onde o caso foi registrado. O maior de idade permaneceu preso e o adolescente apreendido.