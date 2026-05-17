PM apreende armas no Capote, em São Gonçalo
Segundo a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento na região quando receberam informações sobre a realização de um evento irregular na comunidade
min de leitura | Escrito por Redação | 17 de maio de 2026 - 11:20
Um fuzil e uma réplica da mesma arma foram apreendidos por policiais militares na manhã deste domingo (17), na Comunidade do Capote, no Colubandê, em São Gonçalo.
Segundo a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento na região quando receberam informações sobre a realização de um evento irregular na comunidade. Durante a aproximação dos agentes, suspeitos fugiram pulando muros e passando por residências da localidade.
Após buscas na área, os policiais encontraram um fuzil e um simulacro de arma de fogo abandonados em um terreno baldio.
O material foi encaminhado para a delegacia da região, onde o caso foi registrado. Até o momento, ninguém foi preso.