PM apreende armas no Capote, em São Gonçalo

O material foi encaminhado para a delegacia da região, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

O material foi encaminhado para a delegacia da região, onde o caso foi registrado - Foto: Divulgação

Um fuzil e uma réplica da mesma arma foram apreendidos por policiais militares na manhã deste domingo (17), na Comunidade do Capote, no Colubandê, em São Gonçalo.

Segundo a Polícia Militar, equipes faziam patrulhamento na região quando receberam informações sobre a realização de um evento irregular na comunidade. Durante a aproximação dos agentes, suspeitos fugiram pulando muros e passando por residências da localidade.

Após buscas na área, os policiais encontraram um fuzil e um simulacro de arma de fogo abandonados em um terreno baldio.

O material foi encaminhado para a delegacia da região, onde o caso foi registrado. Até o momento, ninguém foi preso.