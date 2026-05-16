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Policial militar é baleado durante confronto no Rio Comprido

Moradores prestaram socorro ao agente

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 16 de maio de 2026 - 13:39
Durante o confronto, o soldado foi atingido na região da virilha
Durante o confronto, o soldado foi atingido na região da virilha -

Um policial militar foi baleado na manhã deste sábado (16), nas proximidades da comunidade do Fallet, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro.

O caso aconteceu na Rua Barão de Petrópolis, após um soldado do 4º BPM (São Cristóvão) e outro agente tentarem abordar dois homens que estavam em uma motocicleta. Segundo informações da corporação, os suspeitos reagiram à ação e abriram fogo contra os policiais, que revidaram.

Durante o confronto, o soldado foi atingido na região da virilha. Moradores prestaram socorro ao agente, que foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. O estado de saúde dele é estável.

De acordo com a Polícia Militar, os criminosos conseguiram fugir após a troca de tiros. O policiamento foi reforçado na região.

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policial baleado no Rio Comprido

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