Policial militar é baleado durante confronto no Rio Comprido
Moradores prestaram socorro ao agente
Um policial militar foi baleado na manhã deste sábado (16), nas proximidades da comunidade do Fallet, no Rio Comprido, região central do Rio de Janeiro.
O caso aconteceu na Rua Barão de Petrópolis, após um soldado do 4º BPM (São Cristóvão) e outro agente tentarem abordar dois homens que estavam em uma motocicleta. Segundo informações da corporação, os suspeitos reagiram à ação e abriram fogo contra os policiais, que revidaram.
Durante o confronto, o soldado foi atingido na região da virilha. Moradores prestaram socorro ao agente, que foi levado para o Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio. O estado de saúde dele é estável.
De acordo com a Polícia Militar, os criminosos conseguiram fugir após a troca de tiros. O policiamento foi reforçado na região.