PRF entrega nova unidade operacional às margens da BR-101, em São Gonçalo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, no início da tarde desta sexta-feira (15), a cerimônia de entrega das obras da nova Unidade Operacional de São Gonçalo, construída às margens da BR-101, na altura do bairro Boa Vista. O espaço já está pronto e, segundo a corporação, o funcionamento deve começar no próximo mês. A data oficial de inauguração operacional ainda será divulgada nos próximos dias.

A solenidade reuniu representantes das forças de segurança pública, delegados, comandantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, autoridades políticas da região e integrantes da PRF.

A nova estrutura foi construída em um ponto considerado estratégico para atuação da corporação na Rodovia Niterói-Manilha. Atualmente, a PRF já possui uma unidade em outro trecho da BR-101, na região de Itaúna, mas a corporação apontava a necessidade de ampliar a infraestrutura operacional no município.

Durante a cerimônia, o chefe da Delegacia da PRF em Niterói, Alexandre Izaú, destacou a importância da localização da nova unidade para reforçar o trabalho de fiscalização e segurança na rodovia.

“A estrutura está situada em um ponto vital do interesse de atuação da PRF. Com essa nova unidade reafirmamos o compromisso inabalável da PRF com o cidadão”, afirmou.

O superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Vitor da Costa, também ressaltou que o novo posto representa mais do que uma melhoria física.

“Essa unidade não se resume à estética. Ela representa presença ostensiva e reafirma nosso compromisso com ações integradas e compartilhamento de inteligência”, declarou.

Ainda segundo o superintendente, o cenário atual da segurança pública exige integração entre diferentes forças e investimentos em estrutura e tecnologia.

A cerimônia também contou com a presença do diretor da PRF, Antônio Fernando de Oliveira, que destacou a importância da integração entre os órgãos de segurança pública.

“Cada vez que fazemos uma entrega como essa, estamos oferecendo uma estrutura melhor para que o policial rodoviário federal faça aquilo que já sabe fazer: cuidar da população”, disse.

Segundo a polícia, o novo posto vai ampliar a capacidade operacional da PRF em uma das principais rodovias federais do estado.

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