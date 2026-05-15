PRF entrega nova unidade operacional às margens da BR-101, em São Gonçalo
Nova unidade vai reforçar ações de fiscalização e segurança na Niterói-Manilha
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, no início da tarde desta sexta-feira (15), a cerimônia de entrega das obras da nova Unidade Operacional de São Gonçalo, construída às margens da BR-101, na altura do bairro Boa Vista. O espaço já está pronto e, segundo a corporação, o funcionamento deve começar no próximo mês. A data oficial de inauguração operacional ainda será divulgada nos próximos dias.
A solenidade reuniu representantes das forças de segurança pública, delegados, comandantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal, autoridades políticas da região e integrantes da PRF.
A nova estrutura foi construída em um ponto considerado estratégico para atuação da corporação na Rodovia Niterói-Manilha. Atualmente, a PRF já possui uma unidade em outro trecho da BR-101, na região de Itaúna, mas a corporação apontava a necessidade de ampliar a infraestrutura operacional no município.
Durante a cerimônia, o chefe da Delegacia da PRF em Niterói, Alexandre Izaú, destacou a importância da localização da nova unidade para reforçar o trabalho de fiscalização e segurança na rodovia.
“A estrutura está situada em um ponto vital do interesse de atuação da PRF. Com essa nova unidade reafirmamos o compromisso inabalável da PRF com o cidadão”, afirmou.
O superintendente da PRF no Rio de Janeiro, Vitor da Costa, também ressaltou que o novo posto representa mais do que uma melhoria física.
“Essa unidade não se resume à estética. Ela representa presença ostensiva e reafirma nosso compromisso com ações integradas e compartilhamento de inteligência”, declarou.
Ainda segundo o superintendente, o cenário atual da segurança pública exige integração entre diferentes forças e investimentos em estrutura e tecnologia.
A cerimônia também contou com a presença do diretor da PRF, Antônio Fernando de Oliveira, que destacou a importância da integração entre os órgãos de segurança pública.
“Cada vez que fazemos uma entrega como essa, estamos oferecendo uma estrutura melhor para que o policial rodoviário federal faça aquilo que já sabe fazer: cuidar da população”, disse.
Segundo a polícia, o novo posto vai ampliar a capacidade operacional da PRF em uma das principais rodovias federais do estado.