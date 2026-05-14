Ação da PM termina com dois baleados e fuzil apreendido no Jardim Catarina

Dois suspeitos foram baleados em um confronto com policiais militares nesta quinta-feira (14), na Rua Albino Imparato, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. A ação foi realizada por militares do Serviço de Inteligência (P2) após levantamento de dados e monitoramento sobre a atuação de traficantes na região.

Segundo a polícia, os agentes foram até o local com informações da presença de integrantes do tráfico de drogas na região. Entre os alvos da operação estava um homem apontado como o líder do tráfico local, conhecido como “Telminho”.

Ainda de acordo com a corporação, ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos. Houve confronto e dois suspeitos acabaram baleados. Após o fim da troca de tiros, eles foram socorridos e levados para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê.

Na ação, os agentes apreenderam um fuzil calibre 7,62, uma pistola calibre 9 mm, grande quantidade de drogas, além de um rádio transmissor.

A ocorrência foi registrada na 74ªDP (Alcântara).