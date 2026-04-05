Preso com moto roubada no Fonseca, Niterói

Segundo informações da polícia, o veículo, uma Honda CB 500, circulava sem placa - Foto: Divulgação

Segundo informações da polícia, o veículo, uma Honda CB 500, circulava sem placa - Foto: Divulgação

Um homem foi preso após ser flagrado conduzindo uma motocicleta roubada na madrugada deste domingo (5), no bairro Fonseca, em Niterói.

Segundo informações da polícia, o veículo, uma Honda CB 500, circulava sem placa pela Alameda São Boaventura quando chamou a atenção dos agentes. O condutor foi abordado no local.

Após verificação, foi constatado que a motocicleta havia sido roubada no ano passado, em São Gonçalo. A placa original do veículo também foi identificada.

O homem foi levado para a 78ªDP (Fonseca), onde o caso foi registrado. Ele foi autuado pelo crime de recepção e permaneceu preso.