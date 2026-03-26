Policiais prendem homem acusado de homicídio durante abordagem na Linha Vermelha

Os policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) prenderam, na madrugada desta quinta-feira (26), um foragido da Justiça e um segundo suspeito, na Linha Vermelha, altura da Cidade Universitária, na Ilha do Governador, Zona Norte.

Leia também:

Mulher denuncia agressão após negar investidas de homem ao sair de festa

Após troca de mensagens, jovem descobre que foi estuprada pelo pai em Araruama

Segundo a PM, a dupla foi detida após uma abordagem. Durante a ação, os agentes constataram que um deles tinha um mandado de prisão por homicídio em aberto e o carro que ocupavam, um Corolla branco, era roubado. Eles foram conduzidos à 37ª Delegacia de Polícia (Ilha do Governador), onde a ocorrência foi registrada.