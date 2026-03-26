PM promove troca de comando nos batalhões de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí

O novo Secretário da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Sylvio Guerra, vai promover mudanças importantes no comando dos batalhões de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Os três principais batalhões da região, 7º BPM (Alcântara), 12º BPM (Niterói) e 35º BPM (Itaboraí), passarão a ter novos comandantes nos próximos dias.

Os oficiais escolhidos têm histórico de atuação justamente nessas cidades, o que reforça a estratégia de colocar lideranças com conhecimento local à frente das unidades. O tenente-coronel Bruno Schorcht assumirá o comando do 7º BPM, em Alcântara. Já o tenente-coronel Júlio Cesar da Silva Castro será o novo responsável pelo 12º BPM, em Niterói. No 35º BPM, em Itaboraí, o comando ficará com o tenente-coronel Emerson José da Silva Moura.

Além das mudanças nos batalhões, também haverá alteração no comando regional, que estava sendo chefiada pelo atual secretário. O coronel Gilbert dos Santos assume o 4º Comando de Policiamento de Área (4º CPA), responsável pela coordenação das unidades da região e também do batalhão de Cabo Frio.