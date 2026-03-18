Foragido por roubo em BH é preso pela RECAP na Praia do Forte, em Cabo Frio

Policiais penais da Divisão de Busca e Recapturas (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), prenderam na terça-feira (17) um foragido da Justiça de Minas Gerais, durante uma operação realizada na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A ação foi resultado de trabalho de inteligência, com análise e cruzamento de dados, a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia. O preso é Igor de Paiva Teixeira, de 38 anos, que estava foragido desde 10 de setembro de 2025.

De acordo com as investigações, ele é apontado como mentor de um roubo a uma cervejaria localizada na Rua Lavras, no bairro São Pedro, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Na ocasião, três homens armados invadiram o estabelecimento e roubaram celulares, dinheiro, relógios de clientes e bebidas do local.

Durante as diligências realizadas à época do crime, policiais encontraram na residência do acusado, no bairro Califórnia, um revólver calibre 38, que teria sido utilizado na ação, além de cinco munições, diversos relógios e um pino de cocaína. Ele, no entanto, não foi localizado naquele momento.

Contra Igor havia um mandado de prisão definitiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, em decorrência de condenação por roubo qualificado (artigo 157, §2º, do Código Penal). A pena remanescente é de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à 127ª DP (Armação de Búzios), onde o mandado foi confirmado. Em seguida, ele foi conduzido ao sistema prisional do estado do Rio de Janeiro, onde permanece à disposição da Justiça de Minas Gerais.

O Disque Denúncia reforça que informações sobre foragidos da Justiça podem ser repassadas pelos canais de atendimento: (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além de WhatsApp e aplicativo. O anonimato é garantido.