Violência sem trégua: Mulher morre após ser baleada no Jardim Catarina

A tarde deste sábado (14) foi marcada por mais um episódio de violência em São Gonçalo. Luciana Pereira Freire, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos após ser atingida por um disparo de arma de fogo no bairro Jardim Catarina. O caso soma-se a um cenário de guerra na região, que também registrou um ataque brutal na BR-101.



De acordo com a Polícia Militar, Luciana deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, às 12h40. Ela foi levada por meios próprios para a emergência da unidade, apresentando uma perfuração por arma de fogo (PAF) no tórax.

A gravidade do ferimento mobilizou imediatamente a equipe da Sala Vermelha. Segundo informações preliminares, o projétil atingiu o lado direito do peito e desviou em direção ao coração. Médicos relataram que a trajetória interna da bala foi fatal; caso o tiro tivesse atravessado o corpo (saída pelas costas), as chances de sobrevivência seriam maiores.

Após diversas manobras de ressuscitação, a paciente foi encaminhada ao Centro de Trauma, mas, apesar do esforço intensivo da equipe médica, Luciana evoluiu para óbito.

A morte no Jardim Catarina não foi o único registro de violência extrema na região neste sábado. Na BR-101, na altura de Itaboraí, um motorista perdeu a vida em um ataque coordenado. Homens fortemente armados invadiram a rodovia e metralharam o veículo da vítima, que morreu antes mesmo da chegada do socorro.

"A sensação de insegurança é constante. Não sabemos mais se voltamos para casa", relatou um motorista que passava pelo local no momento dos disparos na rodovia.

Até o fechamento desta reportagem, não havia informações sobre a autoria ou a motivação do disparo que vitimou Luciana no Jardim Catarina. O caso deve ser registrado na delegacia da área, que buscará imagens de câmeras e depoimentos para elucidar o crime. Não há confirmação de operação policial no local no momento do ocorrido.