Polícia apreende arma e grande quantidade de drogas no Caramujo, em Niterói

Todos foram levados para a 78ª DP (Fonseca), onde foram ouvidos e liberados - Foto: Divulgação

Todos foram levados para a 78ª DP (Fonseca), onde foram ouvidos e liberados - Foto: Divulgação

Policiais do 12°BPM (Niterói) apreenderam drogas e arma, no Caramujo, em Niterói, na tarde da última sexta-feira (13).

De acordo com a polícia, militares realizavam patrulhamento na região, quando viram um homem em atitude suspeita saindo de um beco.

Embora ele tenha afirmado que nao fazia parte do tráfico local, no referido beco os policiais encontraram uma pistola, 25 munições, carregadores de pistola, 260 embalagens de maconha, 145 pedras de crack, 130 cápsulas de cocaína, além de celular, dinheiro e radio de comunicação.

No local, a polícia localizou outros três suspeitos. Todos foram levados para a 78ª DP (Fonseca), onde foram ouvidos e liberados.

O material foi apreendido.