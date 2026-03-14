Foragido da Justiça de 'alta periculosidade' é preso após denúncia com drogas e armas em Vassouras

Policiais militares do 10º BPM (Vassouras), no Sul Fluminense, prenderam na tarde de ontem (13) um homem que estava foragido do sistema prisional. A ação ocorreu na Rua Manoel Bonifácio, no bairro Itakamosi, após informações repassadas ao Disque Denúncia.

O preso foi identificado como Nathan de Vasconcelos Nogueira da Fonseca, de 28 anos. Segundo a polícia, ele estava evadido desde outubro de 2025, quando não retornou ao presídio após receber o benefício de visita periódica ao lar. Nathan, considerado pelo sistema penitenciário como criminoso de "alta periculosidade", cumpria pena de cinco anos em regime semiaberto por tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas e do serviço reservado foram até o endereço indicado para verificar a denúncia de que um foragido da Justiça estaria escondido no local e mantendo material ilícito na residência. Ao chegarem, os agentes encontraram o suspeito armado. Ele foi abordado e preso sem resistência.

Na casa, os policiais apreenderam uma grande quantidade de drogas, materiais utilizados para embalar entorpecentes e armas de fogo. Entre os itens recolhidos estavam uma pistola calibre 9 mm, um revólver calibre .38, carregadores, munições e celulares. Também foram encontrados diversos sacolés e tabletes de drogas já fracionadas para venda.

Após perícia, o material foi identificado como aproximadamente 3,3 litros de loló, 180 gramas de crack, 303 gramas de cocaína e 483 gramas de maconha.

Nathan foi levado para a 95ª DP (Vassouras), onde foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos legais, ele será encaminhado ao sistema prisional e permanecerá à disposição da Justiça. Uma adolescente que estava com ele foi conduzida à delegacia, ouvida e liberada.

Informações sobre foragidos da Justiça ou atividades criminosas podem ser repassadas ao Disque Denúncia pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do WhatsApp no mesmo número. O anonimato é garantido.