Filha de líder do CV é presa por envolvimento em tentativa de latrocínio de advogada em Niterói

Policiais civis da 78ª DP (Fonseca) prenderam, neste sábado (14), uma mulher envolvida na tentativa de latrocínio contra uma advogada, ocorrida no dia 4 de março, em Niterói. De acordo com as investigações, a criminosa, que também é advogada, teria fornecido abrigo para dois bandidos que praticaram o crime se refugiarem. Ela foi capturada no bairro do Barreto, em Niterói, na Região Metropolitana.

Nessa sexta-feira (13), após um intenso trabalho de inteligência da unidade, agentes da 78ª DP e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) deflagraram uma operação em um imóvel que estava sendo utilizado como esconderijo pelos dois homens envolvidos no crime. No local, foi apreendido material bélico, drogas, roupa tática e um bloqueador de sinal.

A equipe identificou que a residência constava como alugada no nome de uma advogada, que teria auxiliado na fuga deles. De acordo com os agentes, a mulher é filha de um chefe do Comando Vermelho que atua em comunidades de Niterói, o que demonstra a ligação do crime com a facção criminosa.

Em um trabalho rápido e estratégico, com o objetivo de evitar a fuga da criminosa, a polícia localizou e capturou a envolvida, neste sábado. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão temporária. As diligências continuam para prender os outros dois criminosos envolvidos na tentativa de latrocínio.