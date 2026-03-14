PF prende cinco homens e apreende R$ 800 mil no Centro de Niterói

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

A Polícia Federal efetuou a prisão de um grupo que realizava movimentações financeiras a serviço de organizações criminosas, na tarde desta sexta-feira, (13). A ação ocorreu no Centro de Niterói.

Cinco homens foram presos em flagrante durante as diligências, sendo que um deles é policial militar da ativa. A equipe também obteve êxito em apreender 800 mil reais em espécie que estavam na posse do grupo, além de duas pistolas, seis aparelhos celulares e munições.

A ação de hoje se insere no âmbito da Força-Tarefa Missão Redentor II, iniciativa coordenada pela Polícia Federal que visa desarticular organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 635.

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe. O grupo ainda será direcionado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça – o policial militar será conduzido ao Batalhão Especial Penitenciário (BEP). Eles responderão pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e porte ilegal de armas, sem prejuízo de outros delitos que possam surgir no decorrer das investigações.