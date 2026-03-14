Polícia Civil prende três integrantes de grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho e envolvido com roubo e cárcere privado

Policiais civis da 59ª DP (Duque de Caxias) e da Delegacia Antissequestro (DAS) prenderam, nesta sexta-feira (13), três integrantes de um grupo criminoso envolvido com crime de roubo com restrição de liberdade. De acordo com trabalhos de inteligência, o esquema tinha uma estrutura organizada e possuía ligação com a facção criminosa Comando Vermelho. As capturas aconteceram na Penha, Zona Norte do Rio, e em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

As investigações tiveram início após denúncias de que a vítima havia sido abordada por homens, enquanto mostrava um imóvel para locação no bairro Olavo Bilac, em Duque de Caxias, ocasião em que passou a permanecer sob poder e cárcere dos criminosos.

Durante o período em que a vítima teve a liberdade restringida, familiares que possuíam acesso às contas bancárias dela identificaram movimentações financeiras atípicas, constatando diversas transações, que resultaram em um prejuízo de aproximadamente R$ 500 mil. Diante da gravidade do fato, a 59ª DP acionou imediatamente a DAS e, em trabalhos estratégicos de inteligência das unidades, agentes analisaram as movimentações bancárias e identificaram um primeiro homem que teria recebido o valor.

Com base em levantamentos realizados nos sistemas da Polícia Civil, as equipes diligenciaram em endereços ligados ao criminoso e o localizaram no bairro Penha Circular, na Zona Norte do Rio. Em depoimento na unidade, o homem qualificou um outro bandido e revelou que esse homem teria sido responsável por cooptá-lo para disponibilizar a conta bancária destinada ao recebimento de valores provenientes da ação criminosa. Ainda conforme o relato do homem, núcleo operacional do esquema criminoso tinha ligação direta com a facção criminosa Comando Vermelho. Diante das descobertas, os policiais localizaram o criminosos nessa mesma região e o capturaram.

Em continuidade aos trabalhos investigativos, as equipes identificaram o envolvimento de um outro homem que também estaria recebendo valores oriundos de transferências do crime. Ele foi localizado e capturado em São Gonçalo. Todos os presos foram conduzidos para delegacia e autuados em flagrante por roubo com restrição de liberdade da vítima e associação criminosa.

De acordo com as investigações, os criminosos atuavam de forma estruturada e com divisão de tarefas bem definidas. Após a obtenção dos valores ilícitos, eles movimentavam o dinheiro para não serem localizados e se escondiam em áreas sob domínio do Comando Vermelho, acreditando que não seriam capturados. À Polícia Civil, contudo, sempre encontra.

As diligências prosseguem para identificar e capturar outros integrantes da quadrilha.