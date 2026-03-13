Polícia Federal prende suspeitos dentro de banco em Niterói
Agentes federais prenderam criminosos no Banco do Brasil, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro
min de leitura | Escrito por Redação | 13 de março de 2026 - 18:15
Agentes da Polícia Federal prenderam quatro criminosos dentro da agência do Banco do Brasil do Centro de Niterói na tarde desta sexta-feira (13).
A ação da Polícia Federal utilizou, ao menos, três viaturas pretas descaracterizadas. A presença de agentes armados de fuzil e colete à prova de balas chamou a atenção de quem passava pela região da Avenida Ernani do Amaral Peixoto.
Diversos vídeos gravados por quem passava na região mostram parte da ação. Em uma das imagens, é possível ver qautro homens algemados, deitados no chão.
A Polícia Federal, até o momento, não informou detalhes da operação.