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Polícia Federal prende suspeitos dentro de banco em Niterói

Agentes federais prenderam criminosos no Banco do Brasil, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 13 de março de 2026 - 18:15
Pelo menos quatro homens foram presos
Pelo menos quatro homens foram presos -

Agentes da Polícia Federal prenderam quatro criminosos dentro da agência do Banco do Brasil do Centro de Niterói na tarde desta sexta-feira (13).

A ação da Polícia Federal utilizou, ao menos, três viaturas pretas descaracterizadas. A presença de agentes armados de fuzil e colete à prova de balas chamou a atenção de quem passava pela região da Avenida Ernani do Amaral Peixoto.

Diversos vídeos gravados por quem passava na região mostram parte da ação. Em uma das imagens, é possível ver qautro homens algemados, deitados no chão.

A Polícia Federal, até o momento, não informou detalhes da operação.

Tags:

Banco do Brasil Niterói polícia federal

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