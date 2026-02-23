Julgamento de Oruam é adiado pela Justiça do Rio

Oruam é acusado de homicídio qualificado praticado contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz, ambos da Polícia Civil do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/redes sociais

Oruam é acusado de homicídio qualificado praticado contra o delegado Moyses Santana Gomes e o oficial Alexandre Alves Ferraz, ambos da Polícia Civil do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução/redes sociais

O julgamento de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, foi novamente adiado nesta segunda-feira (23) pela 3ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A sessão de instrução que marcaria o início da fase de análise das provas foi remarcada para o dia 30 de março, às 11h, por falta de testemunhas essenciais ao processo.

Oruam responde a uma ação penal em que é acusado, entre outros crimes, de duas tentativas de homicídio qualificado contra o delegado Moysés Santana Gomes e o oficial de cartório Alexandre Alves Ferraz, em episódios ocorridos durante uma ação policial em julho de 2025 no bairro do Joá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A audiência estava prevista para esta segunda, mas foi interrompida após pedido das defesas, acolhido pela juíza responsável, em razão da ausência de depoimentos que precisam ser colhidos antes da oitiva de outras testemunhas de acusação e de defesa.

Desde o início de fevereiro Oruam é considerado foragido, depois que o habeas corpus que autorizava sua liberdade foi revogado devido a repetidas violações de tornozeleira eletrônica.

O adiamento do julgamento adia também o prosseguimento da instrução formal do caso, que envolve ainda outras acusações como resistência, desacato, ameaça e dano qualificado.