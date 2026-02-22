Polícia Civil prende criminoso e resgata menina vítima de violência doméstica em Angra dos Reis

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Angra dos Reis prenderam, neste sábado (21), um criminoso e resgataram uma adolescente vítima de violência doméstica. A ação ocorreu em uma comunidade de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

De acordo com os agentes, o pai da adolescente, de 15 anos, procurou a unidade e relatou que a filha estaria sendo vítima de agressões e impedida de deixar o local pelo companheiro.

Diante da gravidade das informações, as equipes iniciaram diligências imediatas e, após trabalho de inteligência, localizaram o homem. No imóvel, os policiais o prenderam e resgataram a adolescente, além de uma criança de um ano que também estava no local.

As investigações apontam que o casal teria deixado outra cidade após ser expulso de uma comunidade em razão das agressões do criminoso contra a namorada. Ao se estabelecer em Angra dos Reis, ele acreditava que não seria localizado, mas a Polícia Civil pôs fim a violência.