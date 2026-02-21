Preso líder do tráfico envolvido com incêndios criminosos em Búzios

Policiais civis da 127ª DP (Armação dos Búzios) prenderam, nessa sexta-feira (20), na Praia de Tucuns, em Armação dos Búzios, um narcotraficante apontado como líder do tráfico na localidade. O criminoso também é investigado como mandante do incêndio de vans ocorrido em julho de 2025, na região.

Ele possui diversas anotações criminais, incluindo tráfico e associação para o tráfico, organização criminosa, milícia e incêndio, além de registros de confrontos com forças de segurança e prisões anteriores.

Após meses de trabalho de inteligência, os agentes identificaram que o criminoso estaria na Praia de Tucuns. A ação foi planejada de forma estratégica, com viaturas descaracterizadas e posicionamento coordenado das equipes em pontos estratégicos da região.

No momento da abordagem, ele resistiu e avançou contra um dos policiais, tentando subtrair sua arma. Foi necessário o uso da força para contê-lo. O homem foi socorrido pela própria equipe e encaminhado a uma unidade hospitalar para atendimento médico. Ele permanece sob custódia policial.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros integrantes do grupo criminoso e desarticular a estrutura do tráfico de drogas na região