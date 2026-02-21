Preso envolvido com “golpe da maquininha” contra turistas em Copacabana

Segundo as investigações, acusado integra uma quadrilha de estelionatários que atua com o “golpe da maquininha” - Foto: Divulgação/KaboomPics/Pexels/Imagem ilustrativa

Segundo as investigações, acusado integra uma quadrilha de estelionatários que atua com o “golpe da maquininha” - Foto: Divulgação/KaboomPics/Pexels/Imagem ilustrativa

Policiais civis da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) prenderam, nessa sexta-feira (20), um traficante de drogas apontado como integrante de uma quadrilha responsável pelo chamado “golpe da maquininha”, praticado principalmente contra turistas. Ele foi capturado na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, tentando vender drogas para estrangeiros.

Durante diligências para coibir ações criminosas na região, os agentes flagraram o homem comercializando entorpecentes. No momento da abordagem, os policiais constataram que ele oferecia drogas a um turista estrangeiro e encontraram um saco plástico parcialmente escondido na areia.

No interior da bolsa, foram apreendidas 23 embalagens de maconha, 11 sacolés de cocaína, três pinos da mesma substância, três sacolés da droga sintética conhecida como “MD”, três sacolés de haxixe, cinco sacolés de “ICE”, três papelotes de crack e um sacolé contendo a droga sintética chamada “ácido”. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

O preso já é conhecido da especializada. Segundo as investigações, ele integra uma quadrilha de estelionatários que atua com o “golpe da maquininha”. Em outubro de 2025, por exemplo, aplicou o golpe contra um turista chileno, cobrando mais de R$ 3 mil por uma canga que custava R$ 60. Em razão desse fato, foi indiciado por estelionato com uso de cartão de crédito.

De acordo com os agentes, o criminoso já havia sido preso por roubo e possui mais de seis anotações criminais por delitos como estelionato, lesão corporal, tentativa de homicídio e receptação.