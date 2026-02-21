Guardas municipais prendem homem por importunação sexual dentro de ônibus próximo à Rodoviária do Rio

Guardas municipais da 1ª Inspetoria (Centro) prenderam em flagrante, neste sábado (21) um homem acusado de importunação sexual contra duas passageiras dentro de um ônibus que trafegava pela Avenida Francisco Bicalho, na altura da Rodoviária do Rio, na Região Central do Rio.

As equipes foram acionadas pelo motorista do ônibus da linha 606, que relatou a situação aos agentes. Ele foi detido e levado para 17ª DP ( São Cristóvão), onde o caso foi registrado como importunação sexual. Também ficou constatado que ele já possuía outras passagens pela polícia.

As vítimas, duas passageiras, sendo uma menor de idade, foram levadas à unidade policial, onde prestaram depoimento.