Homem é preso por ameaça no Terminal Rodoviário de Niterói

Policiais militares do 12ºBPM (Niterói) prenderam um homem por ameaça, na tarde desta sexta-feira (20), no Terminal Rodoviário Roberto Silveira, em Niterói.

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição realizava patrulhamento quando foi chamada para verificar uma denúncia de ameaça dentro do terminal rodoviário. Ao chegar ao local, os agentes encontraram o suspeito já contido por um segurança do terminal.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem estava com uma faca de serra. A equipe prestou apoio na prisão e encaminhou as partes envolvidas para a 76ª DP.

Na delegacia, o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de ameaça. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.