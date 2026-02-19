'Vaguinho' é preso em operação na Comunidade do Rola Bosta, na Baixada

Ele também é conhecido como “Vaguinho da Pedra do Sapo” - Foto: Divulgação

Após trabalho de monitoramento e análise de dados de inteligência, policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam, no fim da tarde da última terça-feira (17), Vagner Rodrigues de Freitas, de 42 anos, conhecido como “Vaguinho” ou “Malvadão”. A prisão ocorreu durante uma operação realizada na Comunidade do Rola Bosta, no bairro Piam, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

De acordo com informações levantadas pela seção de inteligência da unidade, Vagner é apontado como um dos principais envolvidos em recentes ataques à comunidade do Gogó, relacionados à disputa territorial entre facções criminosas que atuam na região. Oriundo do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, ele também é conhecido como “Vaguinho da Pedra do Sapo”.

A ação foi desencadeada a partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia e contou com a atuação de equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do setor de inteligência do batalhão. Durante a operação, outros quatro homens também foram presos, suspeitos de envolvimento com atividades criminosas ligadas ao tráfico de drogas na localidade.

Com o grupo, os policiais apreenderam uma pistola calibre .45, um carregador com seis munições, 3.250 pinos de cocaína, 174 tabletes de maconha, além de dois rádios transmissores e um aparelho celular. Segundo a Polícia Militar, o material apreendido seria utilizado na comercialização de drogas na região.

Os presos e todo o material recolhido foram encaminhados à 54ª Delegacia de Polícia (Belford Roxo). Após a análise da autoridade policial, os cinco suspeitos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em seguida, foram conduzidos a uma unidade do sistema prisional da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap/RJ), onde permanecem à disposição da Justiça.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça e pontos de drogas favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido