PM prende 8 acusados de liderar tráfico no Morro do Chaves, no Rio

Seis acusados de integrar o tráfico de drogas na facção Comando Vermelho (CV) foram presos, na madrugada desse domingo (17), durante operação realizada no Morro do Chaves, em Barros Filho, na Zona Norte do Rio. A ação foi realizada por PM's do 2º Comando de Policiamento de Área (CPA), e Equipe de Buscas do 41º BPM (Colégio), em uma operação emergencial, após informações que foram passadas ao Disque Denúncia/RJ (2253-1177), que informava uma disputa territorial, com intenso tiroteio, entre o CV e o Terceiro Comando Puro (TCP), naquela região.

De posse das informações, os policiais foram à comunidade. Houve confronto durante a intervenção dos policiais, e a Supervisão socorreu dois traficantes ligados ao TCP, para o Hospital Estadual Carlos Chagas, onde não resistiram aos ferimentos. São eles: Juan Dos Santos Palinhas Ribeiro, de 20 anos, oriundo da Comunidade de Guadalupe e um outro sem qualificação.

Já na madrugada, por volta das 00h;58m, a guarnição conseguiu localizar e prender mais seis traficantes, membros da Organização Criminosa Comando Vermelho (CV), com ligações com Complexo da Penha, do Chapadão, São João de Meriti e do Morro da Providência: Gabriel Alves Corrêa Ferreira, de 30 anos, oriundo da Comunidade Proença Rosa; Peter Dionízio Pereira Carlos, de 46 anos, Evadido do Sistema Penitenciário, desde março de 2025; oriundo do Morro da Providência; Iure Jacob, de 19, oriundo do Morro Chapadão; Renan Victor da Silva Santos, de 21, vulgo Nego Drama, oriundo do Chapadão; G.M.S. de 17 anos, oriundo da Comunidade do Sebinho, em Mesquita e Pedro Miguel de Oliveira Siqueira, de 18 anos, do Complexo da Penha, além de outro, sem identificação, do CV, custodiado em cirurgia.

Foi relatado que mais dois acusados foram alvejados quando tentavam assaltar motoristas na Estrada João Paulo, em Barros Filho, quando estavam tentando fugir do conflito na comunidade. Socorridos para o Hospital Estadual Carlos Chagas, os mesmos ainda encontram-se sem identificação.

Na operação foram apreendidos os seguintes materiais: seis fuzis de calibre 556 e 762, duas pistolas, sete carregadores de fuzil (5) e de pistola (2), três granadas; e munições de fuzil e de pistola.

Guarnição do GAT Bravo e Oficial de Operações conseguiram debelar o conflito. Guarnição procedeu à sede da 39ª DP (Pavuna), onde foi confeccionado RO e BOPM. Os feridos ficaram custodiados e os outros envolvidos permaneceram presos, entre eles Peter Dionízio Pereira Carlos. Contra ele, constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), após receber o benefício de Visita Periódica (VPL), não retornando mais à sua unidade prisional. A pena total a ser executada é de 10 anos e 06 meses, já tendo cumprido 04 anos, 07 meses e 13 dias (43%).

Depois dos trâmites legais, todos os envolvidos foram autuados pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o tráfico; qualificados como tentativa de homicídio cometido contra autoridades e agentes de segurança pública e Resistência. Todos os presos já estão acautelados em unidades prisionais da SEAP/RJ, e à disposição da Justiça do Rio de Janeiro.

Cabe ressaltar, ainda, segundo dados de inteligência, duas lideranças conhecidas, vulgo Java, liderança do tráfico da Proença Rosa, ligado ao tráfico da Providência, e outro traficante, Luciano Santos de Oliveira, vulgo Hot Wheels, de 38 anos, da área de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, vêm atuando no financiamento das guerras, em diversas frentes de expansão do Comando Vermelho (CV), sendo que esses dois criminosos já se encontram presos no sistema prisional do Rio de Janeiro, e são considerados de “Altíssima Periculosidade “ , pelo sistema carcerário.

