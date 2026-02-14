Cunhado de Fernandinho Beira-Mar é preso no Polígono da Maconha, em Pernambuco

Policiais civis da 5ª DP (Mem de Sá), em ação conjunta com a Ditel e a Delegacia de Cabrobó, de Pernambuco, capturaram o principal responsável pela aquisição de drogas para o Comando Vermelho e sua distribuição no atacado, nessa sexta-feira (13). Ele é cunhado de Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, e foi localizado em Cabrobó, no chamado Polígono da Maconha, em Pernambuco.

De acordo com as investigações, ele cuidava da manutenção de rotas, negociação com produtores e inspeção da qualidade da droga fornecida por Beira-Mar para diversas comunidades do Rio de Janeiro. Sua "empresa" criminosa tinha dois eixos principais. O primeiro, com centro em Mogi das Cruzes, São Paulo, organiza as rotas que passam pelo Centro-Sul do país, articulando-se com Paraguai, Bolívia e Colômbia. O segundo eixo, com centro em Cabrobó, é via de mão dupla para o escoamento de cocaína, para os estados do Nordeste, e de maconha, para a Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro.

O Polígono da Maconha, onde o criminoso foi preso, é território disputado por diversas facções. As rodovias BR-116, BR-232 e BR-316 atravessam aquela região e permitem o escoamento da produção local de maconha. A luta pelo controle dessa produção ilegal vem gerando violência na região, com ramos ligados ao Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho e Bonde do Maluco se enfrentando.

As investigações continuam para capturar todos os envolvidos e descapitalizar a facção.