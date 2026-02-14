Policiais civis disfarçados prendem ladrões em bloco de Santa Teresa

O trabalho, que incluiu monitoramento aéreo por drone, foi feito pela equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) - Foto: Divulgação

O trabalho, que incluiu monitoramento aéreo por drone, foi feito pela equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) - Foto: Divulgação

O Carnaval chegou ao fim para uma dupla de ladrões. Policiais civis disfarçados em um bloco de Santa Teresa flagraram uma ação criminosa e capturaram imediatamente os envolvidos. O trabalho, que incluiu monitoramento aéreo por drone, foi feito pela equipe da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM).

A ação estratégica ocorreu nessa sexta-feira (13). Com o intuito de identificar rapidamente a ação de criminosos que se misturam aos foliões nos blocos para praticar furtos e roubos, os agentes se fantasiaram. Ao perceberem que uma mulher arrancou o celular da mão de uma pessoa, eles foram atrás e ainda presenciaram o momento em que ela passou o aparelho para um comparsa.

Os agentes realizaram a abordagem e encontraram cinco celulares subtraídos com eles. A dupla foi presa em flagrante.

Juntos, eles somam 29 passagens pela polícia, a maior parte por crimes de furto. A mulher já tinha sido presa oito vezes e o homem uma, mostrando a fraqueza das leis, que estimulam que os bandidos voltem às ruas para cometer crimes.

Segundo apurado pela DRCPIM, a mulher faz parte de uma quadrilha familiar. Ela, que tem 46 anos, tem três filhas que também praticamente furtos, e duas delas já foram presas.

Os celulares recuperados serão periciados para identificar os donos, que receberão os aparelhos de volta, como parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado contra roubo, furto e receptação de celulares. Mais de 13 mil telefones já foram tirados das mãos de bandidos, com 4,4 mil deles restituídos aos proprietários.