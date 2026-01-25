Suspeito de furtos em Icaraí é detido e liberado

Um homem com cinco anotações criminais, a maioria por crimes contra o patrimônio, voltou a ser detido nesse sábado (24) em Niterói, após ser apontado como autor de uma sequência de furtos no bairro de Icaraí.

Segundo a polícia, o suspeito já havia sido preso em dezembro de 2025 por equipes do programa Segurança Presente, também por furto. O histórico criminal inclui quatro registros por furto e um por estelionato.

Na madrugada do dia 22, um estabelecimento comercial de Icaraí foi invadido, com o furto de um aparelho celular e dinheiro em espécie. Apesar das buscas realizadas na ocasião, o autor não foi localizado. Dois dias depois, o mesmo comércio voltou a ser alvo do criminoso, novamente durante a madrugada, com a subtração de cerca de R$ 400.

A repetição do crime permitiu que equipes do Segurança Presente, em conjunto com policiais da 77ª DP (Icaraí), identificassem o suspeito e realizassem buscas pela região. Ele foi localizado na Rua Miguel de Frias, onde tentou fugir e resistiu à abordagem, mas acabou detido.

Durante a ocorrência, uma pessoa reconheceu o homem como autor de outro furto registrado no bairro no início do ano, envolvendo uma bicicleta. As vítimas foram encaminhadas à delegacia para o registro dos fatos.

De acordo com a Polícia Civil, como não houve prisão em flagrante, o suspeito foi ouvido e liberado, conforme determina a legislação.