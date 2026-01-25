Preso envolvido na morte de PM em 2018 na zona norte

Policiais militares do 3º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 20º BPM (Mesquita), após trabalho de monitoramento e informações passadas pela Central Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram Randerson Isack Araújo da Paixão, de 26 anos, na Rua São Salvador, em Rocha Sobrinho, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Cadastrado no sistema penitenciário como sendo de “Alta Periculosidade” e integrante do Comando Vermelho, ele era um dos envolvidos na morte de um sargento da PM, em Bento Ribeiro, em abril de 2018.

Policiais da Equipe de Buscas do Serviço Reservado, munidos de informações e quando em patrulhamento no endereço mencionado, tiveram a atenção voltada para criminosos que ao perceberem a presença da viatura, fugiram do local, momento em que a guarnição deu início ao cerco tático, onde conseguiram localizar e prender Randerson com grande quantidade de drogas, entr elas cocaína, maconha e crack.

O material apreendido e preso foram levados à 53ª DP (Mesquita), onde foi constatado um mandado de prisão, expedido 2ª Vara Criminal da Regional Madureira, pelos crimes de Roubo Majorado; Roubo com lesão corporal grave e Associação Criminosa, pelo fato de que ele era um dos envolvidos na morte do sargento PM Fábio Almeida Correa, de 45 anos.

O PM foi morto durante um assalto em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, em abril de 2018. Ele, que era lotado no Batalhão de Rondas Especiais e Controles de Multidões (Recom), estava com uma amiga no carro quando foi abordado, na Rua Gita, por homens em outro carro, que atiraram quando viram que a vítima era policial militar. Após o crime, os criminosos fugiram.

Em 18 de novembro de 2018, policiais militares em patrulhamento de rotina abordaram um veículo que saía da Comunidade do Chapadão, onde se encontrava Randerson Isack Araújo da Paixão, que foi conduzido à 39ª DP em razão de estar sem documento de identificação. Ao chegar à delegacia foi constatado que ele tinha passagens pela polícia, momento em que ele passou a contar detalhes de suas ações criminosas, inclusive o roubo em que teve como vítima fatal o policial militar Fábio de Almeida Correa, no qual teria atuado e acabou sendo preso e levado a uma unidade prisional.

Em abril de 2025, ele progrediu do regime fechado para o semiaberto, onde teve direito ao benefício na modalidade de Visita Periódica ao Lar (VPL), não retornando ao sistema prisional.

Depois dos trâmites legais, ele foi conduzido a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde já se encontra acautelado à disposição da Justiça, a fim de cumprir uma pena de 21 anos de reclusão, tendo cumprindo somente 05 anos, faltando ainda a serem cumpridas mais 18 anos e 03 meses, em regime semiaberto.

.O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre a localização de criminosos, favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

