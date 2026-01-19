Dois corpos são encontrados decapitados em Nova Iguaçu

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento não há identificação das vítimas - Foto: Divulgação

A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento não há identificação das vítimas - Foto: Divulgação

​A polícia investiga um crime brutal ocorrido na madrugada desta segunda-feira (19). Dois corpos foram encontrados decapitados em uma rua do bairro Km 32, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

​Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para atender a ocorrência e encontraram as vítimas no local — uma delas, inclusive, estava com as mãos amarradas. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

​A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu a investigação do caso. Até agora, não há informações sobre a identidade dos homens ou o que teria motivado o ataque.

​A Polícia Civil informou que as diligências seguem em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança que possam ajudar a identificar os responsáveis.