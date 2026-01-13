Polícia Civil prende "Vovó do Tráfico" pela quarta vez no Centro do Rio
Na ação, uma adolescente foi apreendida
Policiais Civis da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (13/01), duas mulheres e um homem envolvidos com o tráfico de drogas, na Rua do Lavradio, no Centro do Rio. Uma das capturadas é conhecida como Vovó do Tráfico e já foi presa quatro vezes no mesmo local. Na ação, uma adolescente foi apreendida.
Após informações de inteligência, os agentes flagraram o trio de traficantes realizando a venda de drogas em uma vila, situada na Rua do Lavradio. Com os criminosos, foi apreendido 100 sacolés de crack, 12 sacolés de cocaína e 16 sacolés de maconha. Eles responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.
Na ocasião, uma adolescente foi apreendida e contra ela foi cumprido um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico e associação para o tráfico.
Leia também:
Polícia de São Paulo prende 3 envolvidos na morte do ex-delegado Ruy Ferraz
Viradouro inaugura sala de costura climatizada e revoluciona rotina no barracão
Entre os criminosos, foi capturada uma mulher conhecida como Vovó do Tráfico. Ela já foi presa no local outras quatro vezes.
A prisão de reincidentes é um reflexo do retrabalho realizado pela Polícia Civil e evidencia as leis brandas e lenientes, que muitas vezes permitem a prática reiterada de crimes. Mesmo assim, a Polícia Civil continua no compromisso em defesa da sociedade e seguirá atuando com responsabilidade e rigor técnico, cumprindo seu dever constitucional de investigar e prender criminosos, quantas vezes forem necessárias.