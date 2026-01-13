Polícia Civil prende "Vovó do Tráfico" pela quarta vez no Centro do Rio

Policiais Civis da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam em flagrante, nesta terça-feira (13/01), duas mulheres e um homem envolvidos com o tráfico de drogas, na Rua do Lavradio, no Centro do Rio. Uma das capturadas é conhecida como Vovó do Tráfico e já foi presa quatro vezes no mesmo local. Na ação, uma adolescente foi apreendida.

Após informações de inteligência, os agentes flagraram o trio de traficantes realizando a venda de drogas em uma vila, situada na Rua do Lavradio. Com os criminosos, foi apreendido 100 sacolés de crack, 12 sacolés de cocaína e 16 sacolés de maconha. Eles responderão pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Na ocasião, uma adolescente foi apreendida e contra ela foi cumprido um mandado de busca e apreensão por ato infracional análogo ao crime de tráfico e associação para o tráfico.

Entre os criminosos, foi capturada uma mulher conhecida como Vovó do Tráfico. Ela já foi presa no local outras quatro vezes.

A prisão de reincidentes é um reflexo do retrabalho realizado pela Polícia Civil e evidencia as leis brandas e lenientes, que muitas vezes permitem a prática reiterada de crimes. Mesmo assim, a Polícia Civil continua no compromisso em defesa da sociedade e seguirá atuando com responsabilidade e rigor técnico, cumprindo seu dever constitucional de investigar e prender criminosos, quantas vezes forem necessárias.