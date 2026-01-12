Disque Denúncia pede informações que levem aos envolvidos na morte de policial civil no Maracanã

Ele foi morto durante uma tentativa de assalto na madrugada desse domingo (11) - Foto: Divulgação

O Disque Denúncia divulgou um cartaz com o título - Quem Matou? - para auxiliar o Núcleo de Investigações de Morte de Agentes de Segurança, da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a fim de obter informações que levem à identificação dos envolvidos na morte do Comissário da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Paulo Vítor Silva Heitor, lotado na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA).

Ele foi morto durante uma tentativa de assalto na madrugada desse domingo (11), na Rua Visconde de Itamarati, no Maracanã, Zona Norte do Rio. O crime ocorreu por volta das 3h20, quando o agente retornava de um bar acompanhado da esposa, quando foi abordado por dois homens em uma moto, na altura do número 154.

Os criminosos anunciaram o assalto e, durante a ação, houve reação do policial, que efetuou um disparo. Em seguida, ele foi atingido por dois tiros, um no tórax e outro no joelho, não resistindo aos ferimentos. Os bandidos conseguiram fugir em seguida. A esposa do policial sofreu um ferimento no dedo da mão esquerda e recebeu os primeiros socorros.

A DHC assumiu o caso, e agentes da especializada buscam testemunhas e câmeras de segurança, a fim de obter informações sobre a autoria do crime.

O Disque Denúncia, pede que quem tiver informações sobre sobre a identificação e localização dos criminosos , favor entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido