Policial Civil é morto durante tentativa de assalto no Maracanã

Um agente da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi morto a tiros na madrugada deste domingo (11) durante uma tentativa de assalto no bairro do Maracanã, na Zona Norte da capital. A vítima foi identificada como Paulo Vítor Silva Heitor, que estava acompanhado da esposa no momento do crime.

De acordo com informações preliminares, o policial foi abordado por criminosos na Rua Visconde de Itamarati, por volta das 3h da manhã. Durante a ação, Paulo Vítor teria reagido à tentativa de assalto e acabou sendo atingido por dois disparos de arma de fogo. Os suspeitos fugiram logo após os tiros.

O Corpo de Bombeiros, por meio do quartel da Tijuca, foi acionado às 3h14, mas, ao chegar ao local, encontrou o comissário já sem vida. A esposa do policial não sofreu ferimentos graves.

A ocorrência foi registrada e passou a ser investigada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que já iniciou diligências para esclarecer as circunstâncias do crime. Testemunhas foram ouvidas e agentes realizam buscas por imagens de câmeras de segurança da região que possam ajudar na identificação dos autores.

Em nota oficial, a Polícia Civil lamentou a morte do comissário e prestou solidariedade aos familiares. “A Polícia Civil lamenta profundamente a morte do comissário Paulo Vítor Silva Heitor e se solidariza com seus familiares e amigos. A Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e iniciou imediatamente as investigações para identificar e capturar os responsáveis”, informou a corporação.