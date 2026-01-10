Guerra entre traficantes assusta moradores do Centro de Niterói
Traficantes do CV e TCP disputam o controle de diversas regiões da cidade
A guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) teve mais um capítulo na madrugada deste sábado, no Morro do Estado, no Centro de Niterói.
Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ouvir dezenas de tiros disparados na localidade.
Apesar da intensa troca de tiros, até o momento não há informações sobre mortos ou feridos.
Ainda nas redes sociais, moradores relataram o que viveram. "Madrugada de tiroteio no morro do estado, fiquei acordada maior tempão", escreveu uma usuário do X (antigo Twitter). "Muito tiro agora no Morro do Estado, Niterói. Muito! Muito!", escreveu outra.
De acordo com a PM, assim que tomou conhecimento da situação "foi realizado um patrulhamento e o policiamento foi intensificado na região."
Na manhã de hoje, policiais do 1° Batalhão da PM, em São Gonçalo, prenderam quatro criminosos e apreenderam a mesma quantidade de fuzis no Morro do Castro.
Segundo informações da PM, a localidade estava sendo usada pelo CV como Quartel General para a Guerra em Niterói.