Guerra entre traficantes assusta moradores do Centro de Niterói

Morro do Estado foi palco de mais um capítulo da guerra que assola Niterói - Foto: Reprodução

Morro do Estado foi palco de mais um capítulo da guerra que assola Niterói - Foto: Reprodução

A guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) teve mais um capítulo na madrugada deste sábado, no Morro do Estado, no Centro de Niterói.

Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ouvir dezenas de tiros disparados na localidade.





Reprodução

Autor: Reprodução | Descrição:

Apesar da intensa troca de tiros, até o momento não há informações sobre mortos ou feridos.

Ainda nas redes sociais, moradores relataram o que viveram. "Madrugada de tiroteio no morro do estado, fiquei acordada maior tempão", escreveu uma usuário do X (antigo Twitter). "Muito tiro agora no Morro do Estado, Niterói. Muito! Muito!", escreveu outra.

De acordo com a PM, assim que tomou conhecimento da situação "foi realizado um patrulhamento e o policiamento foi intensificado na região."

Na manhã de hoje, policiais do 1° Batalhão da PM, em São Gonçalo, prenderam quatro criminosos e apreenderam a mesma quantidade de fuzis no Morro do Castro.

Segundo informações da PM, a localidade estava sendo usada pelo CV como Quartel General para a Guerra em Niterói.