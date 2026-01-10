Polícia Militar apreende quatro fuzis durante operação no Morro do Castro

Uma operação da Polícia Militar realizada na manhã deste sábado (10) resultou na apreensão de quatro fuzis na comunidade do Morro do Castro, em São Gonçalo, Região Metropolitana Leste Fluminense. A ação teve início por volta das 6h50.

De acordo com a corporação, equipes especializadas atuaram na comunidade após levantamentos prévios, com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas e à circulação de armas de uso restrito. Durante a operação, quatro suspeitos foram localizados e estavam de posse dos armamentos.

Ainda segundo a Polícia Militar, a ação faz parte de uma estratégia para reduzir os índices de roubo de cargas e de veículos na região, além de prevenir confrontos armados entre grupos criminosos que atuam no entorno do bairro Fonseca.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia da região.

O local fica na divisa entre os municípios de Niterói e São Gonçalo e, segundo a PM, estava servindo como base para traficantes do Comando Vermelho (CV) atacarem bandidos rivais do Terceiro Comando Puro (TCP) na guerra entre as facções que acontece na região do Fonseca.