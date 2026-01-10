Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3584 | Euro R$ 6,2372
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia Militar apreende quatro fuzis durante operação no Morro do Castro

De acordo com a PM, local é base do Comando Vermelho para guerra com o TCP no Fonseca

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 10 de janeiro de 2026 - 10:34
PM retirou quatro fuzis das mãos dos criminosos que atuam na região
PM retirou quatro fuzis das mãos dos criminosos que atuam na região -

Uma operação da Polícia Militar realizada na manhã deste sábado (10) resultou na apreensão de quatro fuzis na comunidade do Morro do Castro, em São Gonçalo, Região Metropolitana Leste Fluminense. A ação teve início por volta das 6h50.

De acordo com a corporação, equipes especializadas atuaram na comunidade após levantamentos prévios, com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas e à circulação de armas de uso restrito. Durante a operação, quatro suspeitos foram localizados e estavam de posse dos armamentos.

Ainda segundo a Polícia Militar, a ação faz parte de uma estratégia para reduzir os índices de roubo de cargas e de veículos na região, além de prevenir confrontos armados entre grupos criminosos que atuam no entorno do bairro Fonseca.

O material apreendido foi encaminhado para a delegacia da região.

O local fica na divisa entre os municípios de Niterói e São Gonçalo e, segundo a PM, estava servindo como base para traficantes do Comando Vermelho (CV) atacarem bandidos rivais do Terceiro Comando Puro (TCP) na guerra entre as facções que acontece na região do Fonseca.

Tags:

Morro do Castro Polícia Militar São Gonçalo

Matérias Relacionadas