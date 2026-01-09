PRF apreende medicamentos controlados e mercadorias sem nota fiscal na via Dutra

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda - Foto: Divulgação

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda - Foto: Divulgação

Na manhã de sexta-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma grande quantidade de medicamentos de uso controlado e várias mercadorias sem comprovação fiscal durante uma fiscalização na rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura do km 324, em Itatiaia, no Sul Fluminense. Um casal foi detido.

A ação aconteceu por volta das 11h, quando agentes da PRF, em atividades integradas à Operação Atena, abordaram um automóvel que seguia em direção ao estado do Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, o condutor informou que ele e a esposa haviam passado dois dias na residência de uma irmã, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e que transportavam na bagagem algumas garrafas de vinho adquiridas na cidade.

No entanto, durante a checagem da documentação e a vistoria no veículo, os policiais encontraram diversas mercadorias de origem estrangeira, incluindo vinhos e produtos eletrônicos, acondicionados em caixas. Também foram localizadas várias ampolas de medicamentos, entre elas Tirzepatida, além de substâncias de uso controlado, como anabolizantes, e outros objetos.

Questionado, o homem declarou que havia adquirido no Paraguai cerca de 300 caixas do medicamento Mounjaro, cada uma contendo quatro ampolas, além de outros produtos, e que o material teria como destino o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Após a conferência, foram contabilizadas 1.818 ampolas de Mounjaro; três ampolas de Durateston; cinco ampolas de Tirzepatida; duas ampolas de Decaland; 12 ampolas de Lipoland; 104 garrafas de vinhos de marcas variadas; uma garrafa de espumante Chandon; uma garrafa de whisky; dois relógios da marca Bluelory; dois dispositivos Ecodot (Alexa) e uma panela elétrica. Todo o material estava desacompanhado da devida nota fiscal.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Volta Redonda.