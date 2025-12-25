Homem é encontrado morto dentro de carro na Favela da Linha, em São Gonçalo
Segundo informações preliminares, a morte foi causada por espancamento
Um homem ainda não identificado foi encontrado morto ontem (24) na Avenida Eugênio Borges, na Favela da Linha, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Segundo informações, a morte foi causada por espancamento.
Policiais do 7º BPM foram acionados por volta das 9h para verificar um caso de encontro de cadáver na região e lá constataram o corpo de um homem branco, com idade aparente de cerca de 45 anos, no banco traseiro de um veículo Fiat Palio preto. A vítima vestia bermuda escura e apresentava múltiplos ferimentos, compatíveis com agressões físicas.
A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) vai investigar o caso. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso segue sob investigação da especializada, que deve trabalhar na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias da morte.