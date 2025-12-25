Homem é encontrado morto dentro de carro na Favela da Linha, em São Gonçalo

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) vai investigar o caso - Foto: Divulgação

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto ontem (24) na Avenida Eugênio Borges, na Favela da Linha, no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Segundo informações, a morte foi causada por espancamento.

Policiais do 7º BPM foram acionados por volta das 9h para verificar um caso de encontro de cadáver na região e lá constataram o corpo de um homem branco, com idade aparente de cerca de 45 anos, no banco traseiro de um veículo Fiat Palio preto. A vítima vestia bermuda escura e apresentava múltiplos ferimentos, compatíveis com agressões físicas.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) vai investigar o caso. Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do crime. O caso segue sob investigação da especializada, que deve trabalhar na identificação da vítima e na apuração das circunstâncias da morte.