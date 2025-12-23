Caminhão com cara roubada é abandonado na Avenida Brasil

Um caminhão roubado foi abandonado na Avenida Brasil, altura de Benfica, nesta terça-feira (23). A situação ocorreu depois que os suspeitos viram a aproximação da Polícia Militar e decidiram fugir a pé. A ação provocou impactos no trânsito da região.

Segundo a PM, o veículo estava atravessado na pista central quando os agentes se aproximaram. A carga de frango que era transportada pelo veículo foi recuperada intacta.

Por causa da ocorrência, duas faixas da pista central, no sentido Centro, ficaram interditadas, o que gerou retenções no tráfego. Após a liberação da via, o trânsito seguiu lento no trecho. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).