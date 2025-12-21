PM apreende quatro fuzis e prende criminoso em ação na comunidade do Zumbi, em São Gonçalo

Neste domingo (21), policiais militares do 1º BPM (Venda da Cruz) apreenderam quatro fuzis e prenderam um criminoso, além de vasta quantidade de entorpecentes, na comunidade do Zumbi, em São Gonçalo.

Durante policiamento no bairro do Engenho, os agentes foram atacados a tiros pelos criminosos. Houve confronto.

Policiais tomaram conhecimento, por meio de dados de inteligência, de que criminosos da região estariam reunidos para atacar as comunidades do Fonseca, em Niterói, em disputa pelo controle territorial.

Após o confronto, um dos suspeitos foi atingido e não resistiu aos ferimentos. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DH-NSG).