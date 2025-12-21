Três presos e um fuzil apreendido próximo à Coreia, em São Gonçalo

Acusados de tráfico, três homem foram presos, um fuzil, drogas e dois carros roubados foram apreendidos, na manhã deste domingo (21), próximo a comunidade da Coreia, em São Gonçalo.

De acordo com informações, policiais do 1°BPM (São Gonçalo), do Grupamento de Ações Táticas (Gat) estavam em patrulhamento pela Rua Doutor Pio Borges, quando viram os homens em atitudes suspeitas.

Ao perceberem a presença policial eles fugiram, mas acabaram sendo alcançados.

Com os acusados a policia encontrou farto material entorpecente, além do fuzil e dos carros roubados.

A polícia informou também que criminosos das comunidades da Coreia, Feira e Zumbi estão envolvidos nos roubos de veículos e de cargas ocorridos na cidade.

O caso foi registrado na 73ªDP (Neves), onde será investigado.