PM prende 5 suspeitos em ação em Botafogo

Na madrugada deste domingo (21), policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) prenderam cinco suspeitos durante uma ação na Rua da Passagem, em Botafogo, Zona Sul do Rio.

As equipes atuavam em patrulhamento na Avenida Brasil quando tiveram a atenção voltada para seis indivíduos em atitude suspeita, que se encontravam no interior de um veículo. Após ordem de parada, o condutor desobedeceu à determinação e empreendeu fuga.

De acordo com os policiais, iniciou-se uma tentativa de cerco, que se estendeu até a Rua da Passagem, no bairro de Botafogo, onde os agentes foram alvo de disparos de arma de fogo pelos suspeitos. Houve confronto.

Durante a ação, três suspeitos foram alvejados, sendo que um deles veio a óbito no local. Os outros dois suspeitos feridos foram socorridos pelo CBMERJ ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio.

Com eles, foram apreendidos um veículo roubado, um bloqueador de sinal, dois revólveres, uma réplica de fuzil e cinco aparelhos celulares.

Cabe ressaltar que os suspeitos integram uma quadrilha especializada em roubos de veículos, da comunidade do Complexo do Alemão. A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios (DH).