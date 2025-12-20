Polícia Civil prende homem que matou esposa e concretou corpo em chão de loja em Santa Cruz

Policiais civis da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) prenderam, nesta sexta-feira (19/12), um homem que matou a esposa e depois ocultou seu corpo. Ela foi concretada no chão de uma loja, no bairro de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio.

O criminoso tinha duas filhas com Karine Braz de Souza. Segundo apurado, eles tinham uma relação conturbada há alguns anos. A mulher era considerada desaparecida desde agosto deste ano.

O próprio assassino fez o registro de ocorrência, alegando não saber o que tinha acontecido com a esposa. No decorrer da apuração, os agentes perceberam diversas contradições nos depoimentos dele. Além disso, vizinhos levantaram suspeitas sobre ele ao indicar a movimentação de uma grande lixeira lacrada. Os policiais também apuraram que ele tinha recentemente alugado um imóvel para uma loja, em Santa Cruz.

Em novo depoimento, o homem confessou que matou a mulher, transportou e esquartejou seu corpo e depois o ocultou no chão da loja. As equipes se deslocaram imediatamente para o local e, com o apoio do Corpo de Bombeiros, encontraram vestígios de sangue e os restos mortais de Karine.