Mulher é esfaqueada dentro da estação das Barcas em Niterói

Uma mulher, não identificada, foi esfaqueada, na manhã deste domingo (7), dentro da Estação das Barcas, em Niterói. A agressora foi presa em flagrante.

Segundo informações preliminares, a acusada era um outra mulher, que foi detida por agentes do Programa Segurança Presente logo após o crime.

Militares do Corpo de Bombeiros prestaram atendimento à vítima e a encaminharam a uma unidade de saúde.

Até o momento, não se sabe o que motivou o crime.